跌價壓力大 滙豐降評國巨、目標價砍至440元

終端需求反彈續航不足，滙豐證券表示，MLCC價格自2月達到頂峰以來，跌價幅度已達兩成以上，由於市場傳出手機、電視需求持續疲弱並無快速回溫的可能，下調下半年被動元件的報價預測，並降評國巨（2327）評等至「持有」，目標價自720元大幅下修到440元。

此前摩根士丹利已基於需求不佳，降評國巨至「中立」，目標價530元。

滙豐表示，原本該券商對今年被動元件的報價走勢樂觀，因此在去年底喊進國巨，看好國巨基本面受惠漲價，但近幾月的趨勢丕變，MLCC價格自2月觸頂後逐步走跌，累積跌幅達23%，上半年的價格幾乎沒變，反映在國巨股價也缺乏動能。

由於近期市場對終端需求的雜音四起，滙豐也看到需求減弱的訊號，評估被動元件價格要快速反轉不易，國巨營收中，又有23%和消費電子的需求有關，恐難逃市場衝擊。

滙豐進一步表示，國巨第2季產能利用率拉升到九成以上，第3季因需求調整預期轉為下滑，而原先該券商預測下一季上漲5-10%的MLCC及晶片電阻，也轉向預測和第2季的報價持平，加上原料成本大漲，不看好國巨的毛利率顯著提升。

滙豐此次將國巨今、明年獲利預測下修12%、19%，每股稅後純益（EPS）自45元、51元降到39元、42元，2023年預測為48元。