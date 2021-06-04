長榮入選台灣50成分股呼聲高 外資調高目標價至145元

長榮（2603）股價上漲，推升市值增至6,213.65億元，今(4)日收盤後證交所將公布新台灣50成分股，市場看好長榮可望入列，亞系外資最新報告調高長榮今年到後年每股純益預估，重申買進評等，目標價由110元調高至145元；長榮早盤以平盤119元開出，一度拉升至121元，盤中漲幅0.84%。

亞系外資表示，蘇伊士運河事件發生後，運價從3月起回升，上海集裝箱貨運指數(SCFI)上漲36%，近期深圳鹽田港塞港加劇，也將維持運價上漲趨勢，亞系外資預估，運費維持高檔將一直延續到2022年。

亞系外資看好長榮5月營收將成長，預估在營收維持高檔，加上運價強勁的趨勢下，獲利將會增加，決定調高長榮今年及明年獲利預估，幅度10~14%，預估今年獲利將由1,090億元調高至1,240億元。

亞系外資調高長榮今年至後年每股純益預估至23.68元、17.56元、 12.57，幅度分別為13.9%、12.4%、9.1%，亞系外資預估今年每股現金股利約11.78元(假設配發率為50%)，現金殖利率將達11%。