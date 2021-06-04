億光今年營運看好 盤中股價寫波段新高

LED 封裝龍頭億光（2393）今年首季營運表現亮眼，在第一季產業淡季中，單月獲利表現幾乎持平去年第三季的旺季水準，而該公司看好今年在全球宅經濟持續發酵，再加上消費性電子產品及家電等強勁需求驅動下，今年營運正向，而在基本面看好下，該股近期持續走高，股價不僅已越過先前台股大盤5月重挫前的高點，今（4）日盤中股價寫下波段新高。

今年第一季億光單季每股稅後純益繳出1.03元的表現，不僅幾乎持平去年第三季旺季的1.04元，同時，也是該公司自2017年第一季以來的單季每股獲利次高水準，今年第一季的產業淡季中，億光營運表現強勁。

該公司表示，今年第一季雖為傳統淡季，整體產業在產能利用率提高及原物料漲價下，產品價格反應上漲，同時，該公司也看好，今年在經濟解封後，將使需求端大幅波動，該公司並預期，今年在全球疫情預估逐步解封下，將恢復原先在研發及創新力道，聚焦 5G、電動車、IoT 、Mini LED 及特殊照明應用等領域，創造中長期成長動能。

市場法人也看好，該公司在需求端逐漸分散在照明市場供貨，並轉向以新興市場，包括車用、5G及Mini LED、醫療及特殊照明應用，有利提升未來毛利率及整體獲利水準。

在中長期基本面看好下，該公司今年以來股價呈現多頭趨勢，先前雖然因台股大盤在5月出現重挫而拉回，不過，近日該股在買盤支撐下，股價快速回升，今日股價盤中高點已來到48.5元，不僅已越過5月台股重挫前的高點，並寫下近1個月以來波段新高。