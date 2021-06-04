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運價強漲+拚進0050 滙豐上修長榮目標價至145元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
長榮貨櫃示意圖。報系資料照
長榮貨櫃示意圖。報系資料照

滙豐先前喊長榮（2603）挑戰110元目標價，在長榮大漲飛越此一股價預測，該券商4日發布更新報告指出，中國大陸鹽田港出現嚴重塞港，恐導致全球航運延遲甚至供應鏈斷鏈的惡夢發生，國際運價預期進一步上漲，有利長榮獲利加速提升；為此上修其今年每股稅後純益（EPS）預測為23.6元，目標價同步拉升到145元排行外資圈第一高。

滙豐表示，自蘇伊士運河塞港事件以來，上海出口集裝箱運價指數已經上漲36%，由於新冠疫情再起導致大陸鹽田港也出現塞港，並導致鄰近港口也開始壅塞，馬士基預測全球航班將再度遞延，至少延遲12天以上。

到6月2日為止，鹽田港塞了40艘船並影響多達2萬個貨櫃運輸，遠高於過去單日常態的5,000個，滙豐認為，若鹽田港無法盡速打通，不只會影響全球運力，還可能出現供應鏈斷鏈，目前亞洲到美國的航線周轉時間已較過往多出一倍。國際運價則可能在2022年前都無法回歸常態。

另一方面，明年美國西岸港口將和國際長岸及倉庫聯盟重新協議勞工合約，過去經驗此一談判會導致貨運延遲來爭取較好的條件，意味明年仍可能再度有塞港挑戰。2015年發生的勞工衝突就導致航運混亂。

對照長榮營運，滙豐表示，長榮4月營收雖較3月下滑，反轉先前一連數個月的成長趨勢，但背後主要是運價自2月高峰下滑後，遞延反映在長榮的基本面，而近期運價已經回升，有利長榮5月業績跳高。

此外，富時指數公司預計4日公布台灣指數系列成分股調整，市場看好，長榮納入台灣50指數，滙豐認為這也是激勵股價的利多。最新對長榮今、明、後年EPS預測為23.6元、17.5元、12.5元，並看好明年度的股息提升到11.78元（配發率50%），潛在殖利率達11%。

長榮

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