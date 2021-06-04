聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股早盤跌逾百點 高端再吞第5根跌停
台股今(4)日開盤下跌21.1點，開盤指數為17,225點，早盤跌逾百點，台股今日主要受到美國科技股下挫較深的影響。
高端疫苗（6547）再吞第5根跌停，台股今日開盤仍是以長榮航（2618）及華航（2610）的股價表現強勢，傳產股的華紙（1905）、中菲行（5609）、世紀鋼（9958）、集盛（1455）、榮成（1909）及宜進（1457）；科技股則是以晶相光（3530）、彩晶（6116）表現強勢。
群益投顧表示，資金仍偏好航運及原物料股等非電族群，壓縮電子股成交值比重降到4成；不過，櫃買指數強過加權指數，中小型電子稍見到個股表現。大盤成交金額較前一日量縮，指數在前一波起跌點附近整理，預期偏多震盪，等待下方月線走揚與季線形成黃金交叉。
群益投顧說，目前月線及季線均呈現上揚，尤其季線對指數有強勁支撐作用，台股中多格局持續，逢高檔震盪拉回站在買方思考。昨天櫃買中小及電子股的表現稍有回溫，但實際接棒情形還要再觀察，若電子行情不能延續，指數震盪拉回還是先考慮航運及原物料族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言