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台股早盤跌逾百點 高端再吞第5根跌停

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(4)日開盤下跌21.1點，開盤指數為17,225點，早盤跌逾百點。圖╱聯合報系資料照
台股今(4)日開盤下跌21.1點，開盤指數為17,225點，早盤跌逾百點。圖╱聯合報系資料照

台股今(4)日開盤下跌21.1點，開盤指數為17,225點，早盤跌逾百點，台股今日主要受到美國科技股下挫較深的影響。

高端疫苗（6547）再吞第5根跌停，台股今日開盤仍是以長榮航（2618）及華航（2610）的股價表現強勢，傳產股的華紙（1905）、中菲行（5609）、世紀鋼（9958）、集盛（1455）、榮成（1909）及宜進（1457）；科技股則是以晶相光（3530）、彩晶（6116）表現強勢。

群益投顧表示，資金仍偏好航運及原物料股等非電族群，壓縮電子股成交值比重降到4成；不過，櫃買指數強過加權指數，中小型電子稍見到個股表現。大盤成交金額較前一日量縮，指數在前一波起跌點附近整理，預期偏多震盪，等待下方月線走揚與季線形成黃金交叉。

群益投顧說，目前月線及季線均呈現上揚，尤其季線對指數有強勁支撐作用，台股中多格局持續，逢高檔震盪拉回站在買方思考。昨天櫃買中小及電子股的表現稍有回溫，但實際接棒情形還要再觀察，若電子行情不能延續，指數震盪拉回還是先考慮航運及原物料族群。

台股 櫃買指數

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