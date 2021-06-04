疫情嚴峻，台股卻「可能驚漲」？股市大戶：反彈持續到此時

摘要 1.當疫情擴散且失控之際，市場悲觀氣氛趨於極端，就表示過度反應對未來的恐懼看法，然而隨著政府紓困及疫苗的施打，人民適應、彈性疲乏，情況就會往好的方向發展，雖然有一些產業狀況遇到問題，卻也有行業獲得新的商機。 2.作者看法為幾個禮拜內，台灣疫情可能持續延燒，不過行情卻可能驚漲；而等到疫苗接種數量拉高及確診個案數字下滑時，就反而才要小心行情是否會出現反轉。

也許很多投資人會充滿疑惑：為什麼行情和疫情的關係似乎呈現反向發展？也就是説當疫情仍然嚴峻、尚未獲得控制時，股市行情卻是先出現重挫探底之後，就開始持續震盪走高的局面呢？其實這是見樹不見林的謬誤！

參考國外的情況可以獲得驗證，當疫情擴散且失控之際，市場悲觀氣氛趨於極端，也就是很多人拋售股票、只想持有現金之際，就意味著過度反應對未來的恐懼看法。

然而隨著政府紓困及疫苗的施打，人民適應和彈性疲乏，情況就會一直在往比較好的方向發展，有一些產業狀況的確是遇到很大的問題，卻也有更多行業因為重新整理、洗牌而獲得新的商機。

台灣也是正在經歷先前歐美國家，所曾經發生過的演化過程，只是我們沒有把握1年半的「安逸」時間去普篩和施打疫苗，目前就是還在確診病例攀升及等待疫苗接種的階段。

台股前陣子的快速修正，幅度、速度也相當驚人，所以當人們從驚恐、逐漸接受現實到「適應」之後，就會「正視」景氣的預期和各種不同的企業獲利表現將有不一樣的差別！

所以我的看法是這幾個禮拜，台灣疫情可能持續延燒中，不過行情卻可能驚漲；而等到疫苗接種數量拉高及確診個案數字下滑時，就反而才要小心行情是否會出現反轉，這是某種程度的逆向思考。

至於現在的操作策略，我的建議是科技和傳產勢必會出現雙主流的趨勢，尤其是前者的價格之前修正更大，所以反彈的力道會不錯。

不過整體來說，假如反彈導致回升，再接著又創新高的時候，就要提高警覺，主因就是行情過熱時，自動降溫拉回機制就會啟動。

全球經濟發展目前仍然是以美國為首，而此時此刻由於拜登政府加速推動疫苗接種，促使美國將逐漸全面解封，股市的表現是反映這樣的預期，但是等到真正解封，生活恢復正常運作的時候，投資者反而要高度警惕留意是否會利多出盡了。

時間的演變推算，5月底震盪打底完成，6月份會開始出現像樣的反彈走勢，不過這個月也可能是近期相對高檔的位置，提醒各位除了好好把握時機之外，也要再度記得找出場「下車」的時候（但是不是現在！）。

利率低檔有限、通膨隱憂慢慢浮現、美元反彈空間有限、黃金有潛力，高收益債券和投資等級公司債是可以當作安全避險的商品。單就市場的情緒表現，就是當愈來愈多人開始對於疫情鬆懈或是轉趨樂觀的態度時，也才是要真正留意賣出股票的時機！

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