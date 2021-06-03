台股再墊高 漲81點收17,246點

今（3）日美股期貨、亞洲主要股市多呈現上漲，僅港股壓在盤下；台股續攀高，指數一度漲逾百點，最高來到17,311點，而後漲勢收斂，使指數終場上漲81點，收在17,246點，成交量達4,804億元。

盤面間，傳產族群依舊匯聚人氣，造紙、運輸、紡織、玻陶等領先走揚，華紙（1905）、永豐餘（1907）、南紡（1440）、華航（2610）以及長榮航（2618）等攻上漲停。

電子權值股方面，台積電（2330）收盤小漲0.1%、聯電（2303）上漲5.7%、聯發科（2454）上漲2.2%。

中小型股上，在環球晶（6488）、中美晶（5483）、信驊（5274）、力旺（3529）等走揚，帶動櫃買指數收復5日均線及季線，上漲2.03點或1.01%，收在202.52點。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，台灣疫情控制看來有初步成果，且對外銷出口、上市櫃企業獲利衝擊不大，5月台灣製造業採購經理人指數為66%，台灣製造業景氣仍然強勁，在資金充沛及基本面良好情況下，支撐台股迅速回到正軌。此外，由於歐美景氣復甦確立，加上Fed重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。

產業方面，科技新需求強勁，看好半導體、5G、電動車等電子族群；受惠景氣復甦，油價回升，傳產股看好塑化、航運、紡織等族群。