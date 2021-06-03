報復性消費來了！ 17檔最強美國Reopen概念股看這裡

這一陣子，國人目光焦點都集中在台灣出現疫情破口，從五月十五日進入三級警戒，國內經濟的內需活動幾乎都停下來，大家每天打開電視，看到政治人物在噴口水，每一個人都把話愈說愈狠，甚至連疫苗都成了朝野政治人物的鬥爭工具...

2021-06-03 11:57