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報復性消費來了！ 17檔最強美國Reopen概念股看這裡

經濟日報 / 記者楊伶雯/台北即時報導

美國即將準備迎來全面解封，其中經濟重鎮加州目標6月15日達標，美國經濟重啟將替許多產業帶來商機，目前市場預期將以民生用消費品的報復性消費最受期待。

法人分析，台廠在成衣、製鞋、高爾夫球等產業領域最強，而且多以外銷美國為主，依據近期各公司對外展望來看，受到消費力道轉強、美國零售業庫存低、海運塞港等因素，美國客戶下單力道強勁，訂單能見度可到年底。

另外像是美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，上周五美國機場旅客人次超過190萬人，復甦跡象明顯。本報從食衣住行盤點17檔美國經濟Reopen概念股，值得投資人留意。

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