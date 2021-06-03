高端慘吞第4根跌停 市值大縮282億

高端疫苗仍未擺脫賣壓，今（3）日慘呑第4根跌停板，成為市場上兩家跌停股中的一家，早盤以跌停256元開出後鎖死，市價及跌停委賣單超過1.4萬張排隊等著賣，統計4天下來，市值縮水282億元。

高端（6547）股價從農曆年後全面大漲，從2月5日農曆年前的收盤價148.5元，一路漲到5月17日的417元最高價；但在中央流行疫情指揮中心宣布已與高端簽署採購協議後，本周股價出現重挫，今日已是第4根跌停板。

中央流行疫情指揮中心表示，已與高端疫苗、聯亞生技簽署採購協議，將分別採購500萬劑新冠肺炎疫苗，消息公布後，高端股價不漲反跌，市場上炒股傳言紛擾，甚至傳出官股有買進高端的消息，財政部則是澄清說，財政部所屬八大公股金融事業都未動用自有資金買進高端疫苗股票，傳言與事實不符，提醒投資人，不要相信謠言。

法人認為，高端股價漲多，在利多消息傳出後股價下跌，但與先前基亞（3176）解盲失敗的情況不同，不過，在投資人信心不足下，恐慌賣壓仍未停止，今日仍是跌停深鎖，排隊等賣的跌停賣單超過1.4萬張，跌停賣單高掛下，盤中成交量僅達1,702張，但已較昨日成交量1,517張略多；統計近日成交量情況，除了5月31日開始重挫時成交量達5,986張之外，6月1日成交量為1,548張，單日成交量大多在千餘張。