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美國7月有望解封 航空雙雄長榮航、華航漲停鎖死

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（本報資料照片）
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（本報資料照片）

美國可望7月正式解封，帶動台灣赴美人數增，掀起「返美潮」，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）雙雙開高後攻上漲停鎖死，華航高居個股成交量第一名，市價及漲停追買單超過7.6萬張，長榮航也有超過8.7萬張排隊等著買。

在這一波由留學生、滯台美國公民、赴美打疫苗者帶動的「返美潮」之下，長榮航率先增班，因應市場需求增加航班，緊急加開台北赴美國客運班次，其中，洛杉磯航班自6月7日起，由每周三班改為每周七班。

華航表示，正在執行「清零計畫2.0」，依人力調度及市場需求安排載客航班往返北美地區，包括洛杉磯、安大略、舊金山、溫哥華等航點，並依訂位情形適時放大機型。

長榮航今(3)日以20元開出後衝上漲停板20.05元，早盤成交量居個股第四大；華航以20元開高後也衝上漲停20.5元，早盤成交量居冠。

長榮航 華航

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