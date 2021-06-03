美股走揚 台股漲36點開在17,201點

美股續呈狹幅整理，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（3）日開盤上漲36點，開在17,201點，在台積電（2330）、長榮、聯電等走揚挹注下，指數漲逾百點，朝向17,300點進行挑戰。

在美股方面，由於市場等待兩黨於基建協商取得更多進展，及周五將公布重要非農就業數據，因此整體交易氣氛仍較為平淡。不過，受惠油價持續創高而帶動能源股表現強勢，且美國貿易代表署延後對英國等六大國家實施懲罰性關稅，而有助四大指數溫和上揚。另外，散戶投機股再次走高，其中為首的AMC飆漲達到 95%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲25.06點，或0.07%，收在34600點；標普500指數上漲6.07點，或0.14%，收在4208.12點；Nasdaq指數上漲19.85點，或0.14%，收在13756點；費半指數上漲22.65點，或0.71%，收在3196.97點。

凱基台商天下基金經理人吳志文表示，新冠肺炎疫情變化促使產業型態變革，台股第三波成長曲線仍在延續，美中兩國科技競爭，台商科技創新能力，均可為5G生態圈產業鏈挹注前所未有的規格升級需求，有助台股評價面持續提升，延長第三波成長曲線的表現空間。本波台股走勢若能守穩，搭配籌碼面撐盤下，長線買點已浮現，惟須留意台灣本土疫情變化。