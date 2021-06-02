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傳產集團股發威 作帳行情增溫

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台股2日高檔震盪，內資偏多的集團股躍上檯面，其中，台塑化市值重返兆元關卡，長榮收盤再創新高，皆為傳產集團行情加溫；法人指出，隨年中將至，傳產集團作帳題材有發揮空間，可多加留意。

近期資金多集中在傳產股，昨台股漲幅前百名的個股逾六成為傳產股，類股指數漲幅前十的類股皆是傳產指數，傳產族群成交比重再度突破五成，族群勢頭不減，維繫台股人氣。

隨時序步入6月，集團與法人半年報作帳題材浮上檯面，高市值傳產指標股走勢為市場關注；昨集團股中，台塑、中鋼、永豐餘、長榮、台聚、台泥等傳產集團股挾漲價、轉機、步入旺季等利基，表現活躍，法人看好集團指標股可發揮母雞帶小雞效應，為台股年中添上多方色彩。

台塑四寶第2季獲利將較首季更上層樓，近日行情緩步墊高，2日進一步表態，漲3.9%~1.8%不等，收盤皆創近半月以來新高；反映在市值上，台塑化市值增至1.0兆元，睽違近一個月後重返兆元俱樂部。

長榮本周突破百元關卡，2日再創歷史收盤新高，來到110.5元，市值5,769億元，緊追中鋼6,230億元之後；除長榮有所表現外，其他泛長榮集團股如長榮航、榮運、長榮鋼等也都有買盤敲進，股價守穩所有均線之上。

在傳產股中，法人分析，受惠原物料漲價效應，航運、 鋼鐵、紡纖及造紙等類股後市最為看好，不過，法人也提醒，疫情變化仍是最大變數，資金在類股間輪轉，市場波動難免，布局上宜選擇具有基本面的標的。

長榮航 台塑化 台股

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