台股開高走低 小漲2點收17,165點
今（2）日美股期貨、亞洲主要股市呈現漲跌互見，台股早盤一度漲逾百點，最高來到17,274點，盤中調節壓力出籠，指數回測盤下，最低來到17,056點，午盤過後雖然成功翻紅，不過尾盤大單調節台積電（2330）、長榮（2603）等權值股，使指數終場僅小漲2點，收在17,165點，成交量達5,369億元。
盤面間，人氣指標的航運類股開高走低，長榮、萬海（2615）漲幅收斂，陽明（2609）更是由紅翻黑；電子權值股如：台積電、聯發科（2454）以及鴻海（2317）等也壓在盤下。轉由台塑（1301）四寶、富邦金（2881）、國泰金（2882）等表現撐盤。
中小型股率先領跌，環球晶（6488）、世界（5347）、穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）等紛紛壓在盤下，導致櫃買指數開高走低，下跌2.77點或1.36%，收在200.49點，跌破5日均線及季線支撐。
兆豐國際投顧董事長李秀利認為，台股此波從5月17日的15,159點反彈上來，已經進入第13個交易日，今日盤中有回補5月10日的缺口17,188點，不過終場並沒有成功站回，顯示買盤追價謹慎，且台股緩步墊高後與5日均線觀離過大，台股在17,200至17,300點有短線壓力。
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