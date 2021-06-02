快訊

新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

台股開高走低 小漲2點收17,165點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

今（2）日美股期貨、亞洲主要股市呈現漲跌互見，台股早盤一度漲逾百點，最高來到17,274點，盤中調節壓力出籠，指數回測盤下，最低來到17,056點，午盤過後雖然成功翻紅，不過尾盤大單調節台積電（2330）、長榮（2603）等權值股，使指數終場僅小漲2點，收在17,165點，成交量達5,369億元。

盤面間，人氣指標的航運類股開高走低，長榮、萬海（2615）漲幅收斂，陽明（2609）更是由紅翻黑；電子權值股如：台積電、聯發科（2454）以及鴻海（2317）等也壓在盤下。轉由台塑（1301）四寶、富邦金（2881）、國泰金（2882）等表現撐盤。

中小型股率先領跌，環球晶（6488）、世界（5347）、穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）等紛紛壓在盤下，導致櫃買指數開高走低，下跌2.77點或1.36%，收在200.49點，跌破5日均線及季線支撐。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，台股此波從5月17日的15,159點反彈上來，已經進入第13個交易日，今日盤中有回補5月10日的缺口17,188點，不過終場並沒有成功站回，顯示買盤追價謹慎，且台股緩步墊高後與5日均線觀離過大，台股在17,200至17,300點有短線壓力。

台股 台積電

延伸閱讀

中鋼勝過長榮 5月權證發行數量118檔

傳產領軍 台股盤中站上17200點

台股站回17,200關卡 運輸類股續吸金

權值電子股領軍 台股漲30點開在17,192點

相關新聞

台股震盪收漲2.66點 三大法人賣超75.25億

台股今（2）日開高震盪，盤中高低點差達218.24點，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股收黑，運輸股開高走低...

連續第三天...今日開盤後再度跌停 高端疫苗市值蒸發逾200億元

高端疫苗今日開盤後再度跌停，這也是日前接獲政府訂購500萬劑新冠肺炎疫苗預購訂單後，連續第三根跌停板。法人認為，近日民間...

權值電子股領軍 台股漲30點開在17,192點

台股今（2）日開盤上漲30點，指數開在17,192點，在台積電（2330）、長榮（2603）、中鋼（2002）、友達（2...

財富自由、提前退休掌握3關鍵 年領百萬股利

達成財富自由、提前退休，是許多上班族渴求的目標；但是投入大把資金在股市彷彿在賭博，又擔心自己缺乏過人的能力，無法獲得優秀的投資績效，於是索性認為自己與財富自由目標無緣。

航運人氣旺 台驊、慧洋-KY及台航三檔鎖漲停

航運類股持續輪動，散裝龍頭開始出現比價效應，慧洋-KY（2637）今天股價衝上漲停亮燈鎖住，台航（2617）也因為持有陽...

i13拉貨潮 6月這類股可望飄出蘋果紅

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波從近期波段低點15,159點起算，已經回升1,954點，漲幅12.89％，而台積電(2330-TW)也是從5/12開始同步由低點518元展開反攻，短短半個多月已經來到600元大關前面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。