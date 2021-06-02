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權值電子股領軍 台股漲30點開在17,192點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（2）日開盤上漲30點，指數開在17,192點，在台積電（2330）、長榮（2603）、中鋼（2002）、友達（2409）等大型股走揚帶動下，指數一度上漲101點，來到17,263點。

在美股方面，昨日道瓊指數開高走平，四大指數收盤跌多漲少。早盤受惠ISM與Markit製造業PMI雙雙優於市場預期，帶動整體股市普遍開高，但隨後在大型科技股帶頭走低的拖累下，四大指數快速回落至平盤附近遊走，持續呈現狹幅整理格局。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲45點，或0.13%，收在34575點；標普500指數下跌2.06點，或0.04%，收在4202.04點；Nasdaq指數下跌12.26點，或0.08%，收在13736.4點；費半指數下跌12.2點，或0.38%，收在3174.32點。

展望後市，統一投顧認為，指數昨日持續多方格局，並收復5月11日的長黑K上緣壓力。考量疫情漸受到控制，且政府推動紓困4.0方案，以及缺水危機緩解，內需動能可望轉佳。上市櫃公司第2季獲利持續成長，5月電子股營收利多可期。目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，建議可擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

台股 台積電

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