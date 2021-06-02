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台積電開盤重返６字頭 攻至600元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電（2330）今(2)日開盤重返600元關卡，今日開盤價600元，上漲2元。投顧法人估計，台積電今年下半年營收仍持續向上。

台積電今年5月7日最高價仍有600元，隨後一路下滑，5月12日曾重挫至518元。

群益投顧表示，台積電今(2021)年成長動能來 自 5G 和 HPC 需求增加，以及 7/5nm 製程營收貢獻上揚。以台積電各平台來看， 今年 HPC 和 Automotive 成長率將高於公司平均成長率，而smartphone 和 IOT 成長率則接近公司的成長率。台積電高階製程市占率高，優於同業，今年下半年營收持續向上 。

群益投顧說，半導體潛在需求的結構性提升，來自 5G 與 HPC 相關應用成長趨勢，將在未來幾年驅動對先進製程的強勁需求。加上受新冠肺炎疫情影響，以及地緣政治局勢緊張帶來不確定性，使供應鏈為確保其供應穩定，產生短期失衡現象。

台積電 營收 群益

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