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航海王再領航 台股漲93點收17,162點
今（1）日美股期貨盤走揚，亞洲主要股市則是呈現漲跌互見，陸、日股壓在盤下，港、韓、台股走揚。台股早盤一度漲逾百點，最高來到17,184點，盤中轉趨震盪，終場上漲93點，收在17,162點，成交量達4,621億元。
盤面間，午盤過後買單再起，航海王再度領航，長榮（2603）、陽明、萬海（2615）、台驊投控（2636）、台航（2617）攻上漲停，帶動運輸類指數大漲7.5%。權值電子股上，台積電（2330）尾盤有大單敲進，帶動股價由黑翻紅，小漲1元；聯發科（2454）、聯電（2303）由紅翻黑，壓在盤下震盪。
中小型股方面，穩懋（3105）、力旺（3529）、元太（8069）以及鈊象（3293）等走高等上漲，帶動櫃買指數開高走高，上漲1.39點或0.69%，收在203.26點。
台灣股市歷經疫情大量爆發時的急跌修正波後，近期資金回流科技股，電子股仍是市場成長核心，目前台股本益比降至15倍歷史水準中下緣，永豐投信指出，5月的急跌潮，也讓盤面籌碼沈澱穩定，5月下旬平均日均量降至4,500億元，融資餘額降低，同時也見資金輪動於電子、原物料與殖利率題材等標的。
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