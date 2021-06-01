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聯發科、亞德客千元得而復失 九千金曇花一現

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股再登上萬七大關，今（1）日開高，電子股升溫，早盤占大盤成交比重一度增達六成，在聯發科（2454）以1,005元開盤下，盤面上一度呈現九千金的盛況，不過聯發科盤中跌勢加重，再度滑落千元之下，亞德客-KY（1590）也翻黑，再痛失兩家千金股。

台股今日以17,098.49點開高，一度拉升至17,184.3點，台股上漲，電子股資金回流，運輸股占大盤成交比重仍超過2成，鋼鐵股占大盤成交比重也超過1成。

聯發科第1季獲利創單季新高，每股純益16.21元，預期第2季四大類產品營收將持續成長，預估第2季營收1,188~1,275億元，季增10~18%，再創單季新高。

聯發科今日以1,005元開高後一至拉升至1,015元，可惜盤中賣壓加重，股價跌勢加重 ，翻黑下滑至976元，下跌19元，盤中跌幅1.7%；聯發科翻黑，亞德客-KY盤中也翻黑，早盤九千金盛況曇花一現。

千金股今日漲跌互見，股王矽力-KY（6415）開高走低，以3,700元開出一度拉升至3,720元，盤中翻黑，大立光（3008）、信驊（5274）、富邦媒（8454）守住紅盤，但是祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）翻黑，旭隼（6409）力守平盤，盤面千金股達七家。

聯發科 台股

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