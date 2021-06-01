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5月底神秘買盤砸4億元進場 高端獲500萬劑訂單有人提前知道？

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

高端疫苗（6547）今(1)日以315.5元開出，拉出第2根跌停，早盤成交量1,054張，市價及跌停賣單超過1.48萬張，排隊等著要賣，賣壓非常重。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中是在5月30日證實向高端、聯亞採購500萬劑疫苗，已與兩家公司簽約；高端疫苗在獲知陳時中的口頭宣布後則是在5月30日下午5點發布重訊指出，已與疾管署簽訂新冠疫苗合約。

籌碼面看，5月31日高端亮出第一根跌停，就有不少主力大戶搶先跑，其中以玉山高雄這個分點賣超290張最多，但這個分點稱得上是今年以來高端最大買家之一，累計近120個交易日共買超高端963張，但當中有進有出。

唯仔細進一步觀察，中國信託松江分點分別在5月27日、5月28日買超649、366張，該分點另外在5月24日、5月25日合計買超94張高端，累計近五個交易日買超1,080張，平均每股成本推估約393元，換算砸下4.24億元，有法人質疑這難道是有人提前知道指揮中心要在30日證實？但這個分點統計近半年進出較少，買最多的就是月底周末前兩個交易日，也是高端近兩日最大買超量。

只不過，這個「提前知道」就是「現買現套」，因為高端在31日跌停，但中國信託分點並未賣出，假設都賣不掉的話，該買家兩天賠掉超過8,000萬元。

高端股價從農曆年後全面大漲，從2月5日農曆年前的收盤價148.5元，一路漲到5月17日的417元最高價；雖然中央流行疫情指揮中心宣布，已與高端疫苗、聯亞生技簽署採購協議，將分別採購500萬劑新冠肺炎疫苗，但股價卻在5月31日開始重挫。

至於後市，法人普遍認為，宜保守看待，掉下來的刀子不要接，至於市場擔心是否會出現基亞解盲失敗時連續跌停的情況，法人則是表示，高端與基亞的情況不同，跌多了就會打開，但仍是不宜搶短。

證券分析師黃漢成表示，高端重挫原因包括漲多、技術面超漲、股票過熱、最大利多即將出來及有人炒作高端股票等，在主力出貨下股價重挫，但高端的情況與基亞不同，不致於會有連續一直跌停的情況，預估約在260~310元會有一個支撐，股價跌多了就可能先打開。

但他強調，在趨勢向下的情況下，仍有可能跌回100元附近的起漲點，所以反彈是賣不是買。

證券分析師張陳浩則是建議先行觀望不搶短，他表示基亞先前的連續重挫跌停是因為解盲失敗，但高端並不是，若以政府採購500萬劑來推算，預估今年每股純益上看5~6元；高端重挫有漲多及政治議題等因素，但是不會像基亞先前的情況。

疫苗

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