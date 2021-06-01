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病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

報稅免出門最安心 凱基證券提供電子交易憑證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券電子交易憑證及快e貸服務，防疫期間報稅好幫手！（凱基證券提供）
凱基證券電子交易憑證及快e貸服務，防疫期間報稅好幫手！（凱基證券提供）

因應新冠肺炎疫情升溫，綜合所得稅申報延長至6月底，凱基證券提供投資人超便利又安全的報稅工具，只要在報稅軟體中，直接選擇凱基證券電子交易金融憑證，便可下載所得及扣除額資料，不需要讀卡機也不用晶片卡，在家輕鬆安全完成所得稅申報。

近年來，已越來越多人使用便利的網路申報綜合所得稅，凱基證券表示，投資人可利用凱基證券電子交易憑證，辦理網路結算申報，並經由報稅軟體查詢並下載個人所得、勞健保和扣除額等相關資料，透過運算後，即能迅速找出最有利的綜合所得稅納稅方法並完成申報作業；且申報過程通過台灣網路認證公司的驗證，安全性高，投資人可方便、省時又放心地使用。

對於需要繳稅資金，但又想賺股息不想變賣股票的投資人，凱基證券提供「凱基快e貸」股票貸款的雙贏選擇，利用台股庫存股票為擔保，透過線上快速審核，2小時即可撥款，免賣股即可取得資金，還照領股息，報稅資金免煩惱，『凱基快e貸』助你現金、股息都入袋！

防疫期間最重要是降低人與人的接觸，凱基證券提供多項便捷的數位服務，讓投資人在防疫期間無論看盤、開戶、交易等可利用數位服務進行，凱基證券數位服務不受時間及地點限制，提供安全且高效率的服務，是防疫期間的最佳投資幫手。

凱基證 所得稅

延伸閱讀

綜所稅申報 64%完成

手機報稅 資料更正有限制

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北基桃宜報稅臨櫃收件暫停 桃園各公所同步暫停至28日

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