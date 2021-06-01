航運類股股價波動激烈 長榮盤中股價再度回到百元

航運類股每天股價波動激烈，今天領頭羊換成長榮（2603）、盤中股價再度回到百元，與陽明（2609）的價差縮小到3元，但距離萬海（2615）147元還有一點距離，台驊（2636）昨天攻上漲停站上百元後今天出現回檔修正，航運類股還是盤中最強的人氣族群。

台驊董事長顏益財日前表態看旺航運股要跟船東共生共榮，今年賺的錢會超過過去十年的錢，台驊連續出現4根漲停後，今天股價一度開高，來到105元，不過獲利了解賣壓出籠，股價回檔修正，跌幅約在3%。

近日己經有內法人喊出長榮受惠於超前部署，今年將新增33艘新船尚待交20艘法人調高至「買進」目標價調高至130元，由於全球市場至明年底前新增新船有限，在供不應求下，長榮新船將成為下半年及明年業績獲利成長動力。

在貨櫃海運市場缺櫃、缺船下，長榮海運今年大量交船，使徥下半年營運長出現想像空間，受惠於超前部署，訂購新船，長榮4月1日法說時曾表示，這兩年待交新船有62艘；根據法人指出，長榮今年將交的新船將有33艘新船，新增運力為263,900 TEU。

受惠於運輸需求旺季來臨，美東線及歐洲線運價再創歷史新高，根據5月28日公布的SCFI 指數為3495.76點，續創歷史新高，從4月以來累積漲幅達36%，其中歐洲及美東航線運價皆創歷史新高，國內的貨櫃三雄今年的獲利都可望持續衝高，也讓股價不斷出現換手大量。