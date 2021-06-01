外銷訂單連14紅 法人：有助台股基本面強力支撐

根據經濟部最新統計，外銷訂單4月高達549.3億美元，創歷年同月新高，更寫下連14紅紀錄，顯示台股基本面支撐力十足，元大投信研究團隊表示，雖然受到疫情等消息面影響，台股近來震盪較大，但只要長線方向不變，無須過度擔心，尤其是存股族若不知如何選股擇時，可藉由精選優質龍頭個股的台股基金，如以定期定額分批投入元大台灣高股息優質龍頭基金（0056）。

元大投信研究團隊表示，國內疫情確診人數增加，市場信心受到影響，台股出現波動，但在經歷數次大盤下跌後，逢低買盤湧入、外資也陸續買超，成交量與籌碼已逐漸回穩，欲觀察台股後續走勢，可觀察台灣各項經濟數據、產業營運獲利狀況等，了解台股基本面是否改變。

台灣經濟主要倚靠出口，外銷訂單為出口領先指標，可預測台灣景氣動向，根據經濟部統計處資料，外銷訂單4月高達549.3億美元，年增42.6%，累積今年前四月金額為2,039億美元，相較去年同期，年增幅亦達42.8%。

外銷訂單連續14個月增長，主因與遠距商機延續、全球經濟穩健回升，終端與國際原材物料需求持續走高，帶動各大貨品接單全面續揚有關，主要貨品接單成長均逾2成；經濟部指出，隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興方案，支撐全球經濟穩定復甦，激勵企業擴大投資，加上國際原材物料價格續居高檔，均有利於傳統貨品接單持穩。

元大投信研究團隊表示，在台灣企業基本面具高支撐力的狀況下，台股長線看多，投資人可優先選擇兼具高股息與高成長力的龍頭企業，往往在震盪時更能凸顯抗跌領漲優勢。不知如何選股、擇時的投資人，可藉由精選一籃子優質台股企業的台股基金，以定期定額方式長線布局，並可於大盤修正時加碼，除了可由定期定額，調整為定期不定額外，扣款頻率也可由每月扣款一次，增加至周周扣或日日扣，避免因不知如何選股擇時而錯過台股成長契機。