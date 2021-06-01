國產疫苗信心不足？高端今日開盤再跌停

在接獲政府500萬劑新冠疫苗大訂單後，國產疫苗研發進度最快的高端疫苗（6547）在昨日一反常態的跌停作收後，今日開盤再以跌停開出，連續兩日跌停，也被市場解讀為是利多出盡，先前車上的大戶們已經早已獲利了結下車，同時還以1.3萬張委賣，投資人更憂心出現了逃命潮。

短短兩天，高端股價由389元一路跌至今天315.5元，同時，外界對於高端疫苗二期臨床實驗結果仍未解盲就或政府大單有所質疑，因此近日負面消息不斷，高端在昨晚發出聲明自清，但以今日股價表現看來，並未有效果。

高端二期臨床實驗最快在6月初解盲，若數據達到預期目標，6月將依法規送件申請台灣緊急使用授權（EUA），最快7月就會開始供應疫苗。高端雖然不透露採購細節，但表示對於財務會有正面挹注。

由於新藥解盲結果影響股價甚大，過去曾有不少公司，解盲結果不如預期而造成股價崩跌，如高端的母公司基亞生技，原本是生技股王，股價穩穩的都在400元以上高檔，但2014年外界寄予厚望的肝癌新藥三期臨床解盲，結果未達療效指標，解盲失敗，隨即出現連續19根跌停板，股價一路跌破80元，不少散戶血本無歸。

而基亞，同樣連續兩日出現大跌，今日早盤跌幅7.88%，不少人憂心，高端會否是基亞的翻版。對此，法人認為，高端先前股價飆的太快，的確是有點漲過頭，如今利多出盡股價修正並不意外，但解盲結果仍未知，未來仍須觀察。