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北市疫苗打得比高雄慢？黃珊珊說原因：到底要比什麼

國產疫苗信心不足湧逃命潮？高端今日開盤再度跌停

台股漲30點 開在17,098點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（1）日開盤上漲30點，開在17,098點，在長榮（2603）、敦泰（3545）、友達（2409）、聯發科（2454）、台積電（2330）等走揚帶動下，指數漲逾百點。

展望後市，元大投信研究團隊表示，國內疫情確診人數增加，市場信心受到影響，台股出現波動，但在經歷數次大盤下跌後，逢低買盤湧入、外資也陸續買超，成交量與籌碼已逐漸回穩，欲觀察台股後續走勢，可觀察台灣各項經濟數據、產業營運獲利狀況等，了解台股基本面是否改變。

台灣經濟主要倚靠出口，外銷訂單為出口領先指標，可預測台灣景氣動向，根據經濟部統計處資料，外銷訂單4月高達549.3億美元，年增42.6%，累積前四月金額為2039億美元，相較去年同期，年增幅亦達42.8%。

外銷訂單連續14月增長，主因與遠距商機延續、全球經濟穩健回升，終端與國際原材物料需求持續走高，帶動各大貨品接單全面續揚有關，主要貨品接單成長均逾2成；經濟部指出，隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興方案，支撐全球經濟穩定復甦，激勵企業擴大投資，加上國際原材物料價格續居高檔，均有利於傳統貨品接單持穩。

台股

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