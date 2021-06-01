快訊

疫情新聞都看無：韓國「不說外來語挑戰」有多難？

退出法網！大坂直美拒賽後受訪被罰款 自曝受抑鬱症所苦

麗清二、陸海及點序 今起預收款券並管制撮合作業

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告，麗清二轉換公司債（33462）、陸海（5603）及點序（6485）今(１)日起至6月15日，預收款券並管制撮合作業，約每5分鐘撮合一次。

櫃買中心說，麗清科技股份有限公司（3346）國內第二次無擔保轉換公司債、陸海及點序股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，因此改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業。

櫃買中心表示，這三檔有價證券，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心

延伸閱讀

合庫發10億可持續發展債

創櫃線上展 八雄主秀

麗清 打進海拉車燈鏈

瑞基、撼訊今日起預收款券 管制撮合作業

相關新聞

熱錢湧入 股匯強漲

市場昨（31）日因連日大雨，再加國外新冠疫苗陸續進口，帶來水、電與疫苗三缺緩解的好消息， 再加上外資持續匯入7億美元，帶...

長榮、陽明本季EPS 估逾8元

航運股依舊是台股人氣王，國內投顧預測，長榮、陽明本季每股純益可雙雙超過8元，下半年旺季比上半年更好，推動全年EPS進一步...

內資買超股 抗外資賣壓

世芯-KY（3661）、晶相光、彩晶等個股受惠於內資積極買超，不畏外資倒貨，這一波漲勢出色。這些個股以半導體族群為主，也...

面板報價揚 雙虎股價飆

由於受惠5月各類面板報價持續上揚，有助於廠商獲利，因而吸引市場多頭買盤積極加持，拉動昨（31）日面板雙虎股價勁揚。友達（...

外資點火IC設計 矽力飆

在外資點火下，高價IC設計股昨（31）日由股王矽力-KY領軍，全面表態。矽力股價盤中衝上新高價3,785元，市值達3,5...

美股休市 法人：台股短線漲多可能震盪

美股因陣亡將士紀念日休市一天，法人表示，台股籌碼面偏多，只是短線指數自這波低點15159.86點已回升1953點，預期可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。