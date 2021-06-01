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防疫重要 集保呼籲發行公司延後發放股東會紀念品

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

在新冠肺炎疫情仍然嚴峻的情況下，集保結算所主任秘書陳光輝強調，請發行公司應積極配合政府防疫，延後發放股東會紀念品，避免疫情期間發放紀念品造成防疫破口，共同為防疫工作盡一份心力。

配合金管會宣布所有公開發行公司自今(2021)年5月24日起至6月30日止，一律停止召開股東會，但原訂股東會相關股務作業前置程序，例如寄發開會通知書、委託書徵求作業及電子投票等作業，都仍按照原規定期間進行到原訂股東會開會日前1日。這項措施只是將股東會召開之日期延後，對股務作業影響甚微，但對於防疫作業助益頗高。

長久以來，股東已習慣在開會前領取股東會紀念品，所以在委託書徵求期間，仍然會一如往昔抽空到各徵求場所換領，恐與目前的防疫政策相悖。為使各公司配合防疫政策並落實防疫措施，集保結算所依金管會指示，於5月28日透過視訊會議勸導上市(櫃)自辦股務及股務代理機構，延後或分散股東會紀念品發放之日期，並請確實落實做好防疫措施。

陳光輝表示，請上市(櫃)、興櫃公司審慎評估，可參考中鋼公司（2002）防疫模式，延後到疫情趨緩時再另行發放紀念品。如有個別考量需即期發放者，在室內發放時，應於入口處張貼防疫公告並採實名（聯）制、設置投資人專屬入（出）口、確認戴口罩並量測體溫、地板加隔線以保持社交距離1.5公尺以上、派專人指揮防止人群聚集並有效管控室內人流等；另在戶外發放時，應確實規劃排隊動線，並派專人指揮排隊，防止人群聚集，並保持排隊前後間社交距離等防疫措施。

股東會紀念品 疫情

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