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外資買超131.31億 買超面板股合計77,275張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（31）日收17,068.43點作收，三大法人買超159.55億元，外資買超131.31億元。圖／本報系資料庫
台股今（31）日收17,068.43點作收，三大法人買超159.55億元，外資買超131.31億元。圖／本報系資料庫

台股今（31）日收17,068.43點作收，三大法人買超159.55億元，外資買超131.31億元，群創（3481）、友達（2409）高居外資單日買超前兩大，加計彩晶（6116），合計外資買超面板股達77,275張。

台股今日收漲197.57點，三大法人買超159.55億元，外資買超131.31億元，投信賣超0.68億元，自營商買超（合計）28.92億元。

外資今日買超前十大個股依序是群創、友達、新光金（2888）、國泰台灣5G+、中信金（2891）、台積電（2330）、華泰（2329）、鴻海（2317）、彩晶、第一銅（2009）等，電子股占6檔，包括面板股有3檔，2檔金融股及傳產股與ETF各1檔。

外資買超前兩大為面板雙雄，買超群創40,549張最多，其次是買超友達28,545張，買超第三大為新光金，買超20,109張；權王台積電也獲外資買超，買超11,185張，連二買。

外資賣超前十大個股依序是中鋼（2002）、華航（2610）、燁輝（2023）、台玻（1802）、元大滬深300正2（00637L）、大成鋼（2027）、中石化（1314）、長榮（2603）、期街口布蘭特正2（00715L）、陽明（2609）等；傳產股達8檔，鋼鐵股占3檔，運輸股3檔，另有2檔ETF。

外資賣超冠軍為中鋼，單日賣超31,967張，其次是賣超華航25,772張，賣超第三大為燁輝，賣超21,195張。

外資 台積電 台股

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