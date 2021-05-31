台股站上萬七！投信：「兩因素」決定是否重返漲升軌道

台股今天在電子股領軍帶動下，指數自5月11日以來重返萬七大關之上，收在1萬7068點，大漲197.58點、漲幅1.17%。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，經過前波的急跌後，台股近兩星期展開彈升行情，上周疫情利空鈍化及美股走揚激勵之下，指數收復月線及季線之上，盤面上除傳產持續強勢外，電子股成交比重回也到四成左右，對指數帶來一定程度的拉抬效果。

葉獻文指出，目前全球市場都在關注通膨與聯準會購債規模縮減時程，也將成為影響台股的因素之一，此外，資金持續在不同類股中快速輪動、當沖比例仍偏高，可以預期未來台股波動加劇的趨勢不會改變，須待當沖比重降至三成左右的水準，配合科技股進入旺季接棒領漲，台股才真正重返由成長推升的漲升軌道。

不過，葉獻文說，台股基本面強勁無虞，是台股最大的利多之一，特別是隨著疫苗陸續來台，以及電子、傳產外銷動能未減，多數企業獲利穩健，有助支撐台股表現，但仍須觀察疫情動向及當沖盛行所帶來的指數波動。