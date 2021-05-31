疫苗股沒戲唱？換血氧機出現搶購潮 概念股飆翻

生技股今（31）日受高端（6547）盤中跌停鎖死拖累，多檔快篩股、疫苗股跟著重挫，僅血氧機概念股紅頭半邊天，優盛（4121）、雃博（4106）兩檔個股均跳空漲停鎖死。法人表示，血氧機因能監測血氧濃度，提防新冠肺炎確診後可能產生「快樂缺氧」的問題，近期成為民眾搶購的新防疫物資，也帶動相關個股股價表現。

新冠肺炎本土疫情延燒，醫療物資短缺，帶動相關醫材廠商股價題材，成為新一波生技飆股。其中，雃博除了有血氧機出貨印度，另外，還有製氧機日前也接到印度急單，公司去年也針對新冠肺炎患者開發出陽壓呼吸器 （CPAP） 解決方案。

雃博今日也捐贈輔仁大學附設醫院6床台灣自主研發的俯臥位ARDS治療氣墊床，提供輔大醫院目前收治的新冠肺炎重症患者使用。

雃博董事長李永川表示， Pro-care Optima Prone氣墊床是以減輕照護俯臥通氣治療患者負擔為產品開發核心理念。藉由模擬傳統人力抬肩設計，護理人員得以單人協助患者進行每2小時面部翻面作業，除了確保病患俯臥通氣治療時避免管路壓迫與滑脫的安全性，也有效降低患者俯臥壓瘡風險，並減輕護理人員照護負擔。

另檔受惠股優盛橫跨醫材與連鎖藥妝業，在監控醫材方面，主力產品包括血壓計、血氧濃度計、紅外線溫度計與血糖機，另外呼吸道系列有霧化器、抽痰機，針對重症照護也有氣墊床、抽痰機等多項產品。優盛並透過勝霖藥品擁有三大通路，包括佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝。