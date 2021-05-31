高端跌停 網友喊「看到綠燈就愉悅」、「水啦」

中央流行疫情指揮中心表示已與高端疫苗（6547）、聯亞生技簽署採購合約，將分別採購500萬劑新冠肺炎疫苗，高端今（31）日卻是利多不漲，早盤重挫至跌停鎖死，網友在PTT看板Stock討論熱烈，看到高端亮出綠燈發文表示「這隻看到綠燈就愉悅」、「水啦跌停」、也有人說，「早說了，勿忘浩鼎（4174）、基亞（3176）無量跌停」。

高端（6547）今日以389元平盤開出，未如市場原本預期可望受惠於政府採購疫苗合約，將可推升股價表價，股價開平後在賣壓出籠下，一路下殺至跌停350.5元鎖死，盤中超過3,600張的跌停賣單排隊等著賣；基亞及云辰（2390）也是大跌表現。

有網友今日一早就在PTT上發文表示，「基亞、高端不要買」，原PO認為，「政府已於5/28向高端、聯亞（3081）正式簽約採購1,000萬劑，代表利多出盡了，股價早已提前反映」，「預測短期內散戶先無腦追一波，然後就開始暴跌」，因此原PO在進退場機制上表示，「不要買」。

這篇貼文引來網友熱議，有網友回應「高端疫苗是台灣的寶貝」、「all in 高端阿，跟著政府炒股才可能賺錢」、「炒得還不夠高，生技的本夢比無限可能」、「解盲都還沒出來，哪來出盡」、「疫苗是看本夢比 沒人管營收的」、「正式開打才會跌，現在不好說」。

也有網友說，「你會被打臉 國家隊耶」、「當然不跟，想當韭菜就追啊」、「現在根就被出貨了」、「比較好奇真的有人會無腦到去追嗎」、「現在跟套在山頂上洗一輩子的碗」、「寧可all in航海，也不玩這支」、「蠻同意的，已經炒到400多。利多消息出來就是要準備跑了」。

更有網友提醒，「基亞演過一次了，但韭菜就是不信邪」、「勿忘基亞！」、「一簽約就跌停，韭菜快買啊」、「我也覺得散戶真的別碰，等他們真的利空出來的時候大股東早就賺到流湯了」。

另外，也有網友撤回對高端的推薦，由「多、改不推薦」，原PO今日發文更新表示，「經周末的觀察與思考。決定撤回此標的之推薦」；同樣也是引來網友不同論點的回應。

不過在今日開盤後高端重挫至跌停鎖死，則是讓網友大喊「水啦跌停」、「第一根要來囉，科科」、「哈哈，亮燈惹」、「這支看到綠燈就愉悅」、「當年基亞20根，這次呵呵」、「綠綠的覺得愉悅」、「跌停真高興」、「有夠舒壓」、「綠燈，覺得感動，朝聖」、「跌停就是爽」。

網友說，「欸，不是說炒股？ 結果炒到跌停喔」、「31分已經沒有撮合量了，沒人敢接，要開始無量跌停了」、「早說了 勿忘浩鼎、基亞無量跌停」、「不能放空 不然應該搞個台灣GME聖戰（反向讓它跌爆）」、「這擺明內線啊先吃貨，然後又新聞狂炒，最後送韭菜下去，你連自救會都沒人理你囉，呵呵，跌停你賣得到」。

網友認為，「請想想基亞的20跌停，想想當年基亞解盲失敗的連續20根跌停」、「將近400我不相信散戶敢追，手中持有的人非常低，感覺會大戶間大量換手」、「沒有做三期就是連碰都不要碰...到底是誰在帶風向?」、「高端=基亞，自己Google這公司以前做了啥」、「二期解盲前可以再漲好幾波吧 解盲後就不好說」、「疫苗出來前短線就抓誰走最慢啊，疫苗出再考慮長線吧」。