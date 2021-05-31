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勁揚逾200點 台股重返萬七點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。記者許正宏／攝影
台股。記者許正宏／攝影

台股今(31)日盤中突破萬七點關卡，除台灣50（0050）的權值股強勢之外，IC設計、鋼鐵及運輸類股仍是匯集人氣拉抬指數上揚的推升。10點10分過後，大盤指數更勁揚超過200點，攻過17,100點。

台股今日約在9點46分攻到17,020點突破萬七點關卡，大盤指數漲幅超過1%時，台灣50漲幅約0.9%，主要權值股強勢者有：亞泥（1102）、台塑（1301）、中鋼（2002）、鴻海（2317）、國巨（2327）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、大立光．矽力-KY（6415）及南電（8046）等股。

今日類股以鋼鐵股漲幅超過5%最亮眼，玻陶、水泥、塑膠及運輸等鼓漲幅也逾2%；電子股漲幅以光電超過3%最強，主要由面板雙虎的友達（2409）及群創（3481）帶動。

鋼鐵股 台股

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