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台股漲77點 開16,948點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股今日開盤上漲77點，指數開在16,948點，在台積電（2330）、長榮（2603）、中鋼（2002）等走揚帶動下，指數大漲逾百點，觸碰「萬七」大關卡。

上周五美股溫和走高，四大指數收盤全數上漲。雖然核心PCE物價指數年增率創下近30年新高，但受惠財政部長與Fed官員持續淡化通膨風險，且拜登提出6兆美元基建計劃，使市場迎來經濟復甦的樂觀預期，推升標普500至收盤歷史次高位置。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲64.80點，或0.18%，收在34529點；標普500指數上漲3.22點，或0.07%，收在4204.11點；Nasdaq指數上漲12.45點，或0.09%，收在13748.7點；費半指數上漲27.28點，或0.86%，收在3186.55點。

統一投顧指出，上周指數上漲568點，突破月、季線反壓，重回各期均線之上，周線連二紅。考量台灣新增本土確診人數趨緩，疫情的利空淡化，加上政府推動紓困4.0方案，協助企業度過難關，且上市櫃公司第2季獲利持續成長，目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，建議可擇優布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如：IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

台股 標普

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