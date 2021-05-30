三優勢加持 必買股出列

台股除權息將陸續登場，預計於7、8月來到高峰，牽動高殖利率買盤浮上檯面，力山、中菲行等個股擁低本益比、高殖利率、法人買超等優勢，可望跟漲抗跌，牽動市場目光。

目前已逾百家個股公布今年除權息日：73家上市櫃公司將於6月除權息，26家於7月除權息。其中，台積電、環球晶、和碩、光寶科、聯強、宏碁、中美晶等為高市值的產業指標股，走勢尤為市場關注，其除權息表現將左右相關族群行情。

台股5月以來劇烈震盪，不少個股的股息殖利率顯著拉升，計目前殖利率逾4%的個股有568檔，介於2～3%的個股則有433檔，台股高股息優勢對國際資金及法人吸引力高，為台股下檔提供支撐。

法人預估2021年台股股息殖利率達4%以上，優於全球平均水準；在低利環境及通膨疑慮尚存下，法人建議從高殖利率、低本益比等條件篩選個股，掌握填息及補漲機會。

據統計，本益比較台股的16倍為低、現金股息殖利率逾4%，且近五日有三大法人資金進場布局的個股，有和碩、富旺、京城銀、力山、中菲行、光聯、康舒、台郡等13檔；當中，中華的殖利率10.3%最高，富旺8.5%居次，群益期6.5%第三，其他個股則有4.3~6.3%不等。

以過往除息表現來看，工具機大廠力山過去五次皆在十日內完成填息；中菲行過去兩次皆在一個月內填息，光聯、康舒、京城銀去年則各花11、3、8日填息，都是近年快速填息的焦點股，今年可否保持紀錄，為市場關注。

漲跌幅表現上，相關標的近一周皆有收漲表現。力山近一周上漲11.2%，較加權指數3.4%強勢；上櫃運輸股中菲行同樣於近期釋出盈餘配發好消息，近一周漲8.3%，較櫃買指數5.1%佳。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，市場追求配息的需求不減，高殖利率族群有機會表現，但個股若已上漲反映高股息殖利率，且波段漲幅乖離過大，逼近歷史本益比區間上緣時，就要留意大股東或大戶是否在高檔調節。