高配息ETF結合季季配 讓投資人有感

讓投資人「有感」配息，投信繼搶募高配息ETF，今年以來加碼訴求比一般產品更高配息頻率的機制，相關包括永豐投信及中信投信發行永豐台灣ESG、中信關鍵半導體ETF，投資台股能做到每季都配息，不僅成功催出人氣，也帶動規模成長，躍居台股市場投資新寵。

瞄準多次配息魅力，第一檔季配息的股票型ETF─國泰永續高股息去年掛牌，這檔既有高股息，還訴求比一般ETF普遍為年配息或半年配更頻繁的配息次數，讓投資人很有感。

永豐投信跟進發行永豐台灣ESG，迄今掛牌才兩個月，受益人、規模各突破5萬人及50億元，較成立時有倍數成長。日前才掛牌的中信關鍵半導體，有別於前兩檔是高股息結合季配息，這檔殖利率不到3%，但看好半導體高成長，多次配息可讓價差收益固定停利落袋，也有季配息機制。中信關鍵半導體募集時規模才64億元，28日掛牌首日暴增到81億元，業界看好本周問鼎百億規模。