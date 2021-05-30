高配息ETF三強 配發率衝6％

全球景氣回溫，加上瞄準收益的新基金熱烈募集，台股掛牌的高配息ETF出現排名大風吹。最高配息率過去由REITs類的FH富時不動產一枝獨秀，今年將有元大高股息、元大台灣高息低波加入配息率逾6%的寶座爭霸戰，另中信中國高股息等人氣高股息ETF，配息率也衝破5%。

復華投信統計，台股掛牌ETF在2018～2020年實際年化配息率排行，FH富時不動產以高達7.9%拿下第一，其次元大高股息有5.7%，第一金工業30、FH彭博高收益債分別以5.2%、5.1%排名三、四。

在FH富時不動產為REITs的ETF之外，台股型和高收債ETF是過去高配息的兩大主流。ETF並不配本金，高人一等的配息率主要靠投信挑選高收益率的投資資產領配息，部分來自基金交易時的資本利得。

法人表示，台股去年獲利逆勢成長，今年表現受惠景氣反彈，很多公司願意大方配息，讓台股高股息股票殖利率進一步提高。

以最多人投資的元大高股息ETF為例，股價雖然漲到35元歷史高點，指數殖利率還有6%，有機會挑戰最高配息率的ETF。

元大投信指出，元大高股息將在6月初公布成分股調整，由於高股息指數有挑選最高殖利率股票的機制，看好換股後殖利率提升到6%以上。法人以此推估，元大高股息今年配息可能達到2元，將是歷年最多。

另一檔同樣是元大投信發行的元大台灣高息低波，也精選高殖利率股票，預期換股後，殖利率也有6%水準。原本排行最高配息率的FH富時不動產即將在6月除息，復華投信新金融商品部副總經理廖崇文有信心地表示，扣除美國課稅和投資成本，ETF配息率可達6%。

至於今年才發行的中信中國高股息，募集時就強打指數殖利率有7%，目前依成分股的配息狀況，配息率預期也有6%左右，7月將首次除息。