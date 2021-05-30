疫情升溫 三生技族商機大

台灣本土新冠肺炎疫情愈演愈烈，累計至昨（29）日國內新冠確診本土案例已達6,620例。法人認為，疫情嚴峻，從需求檢視生技醫療產業，疫苗、檢測、解藥類股受惠程度，應大於口罩、清潔用品和額溫槍等。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，連日校正回歸數字越來越少，主要是通報整體效率提升。但另一方面從數據來看，確診曲線沒有下降，目前看來沒有再惡化，但也沒有真正看到有效果，要儘快找出隱藏的感染源。

法人認為，目前疫苗是最亟需的，統計目前我國疫苗採購計畫，總計向國內外採購逾3,000萬劑，目前國內僅有88萬劑進口疫苗。

本土國產疫苗研發進度加速，高端、聯亞二期臨床收案皆已完成，預計6月申請緊急使用授權（EUA）後生產，7月開始陸續交貨，後續交貨期程依指揮中心指示。

陳時中之前表示，若要建立防疫防火牆，全體國民施打約六成，約需1,300萬-1,400萬劑。法人推估，不管進口疫苗有多少，根據政府與高端、聯亞簽訂的合約，本土疫苗戰備需求量至少千萬計以上。

檢測方面，由於疫情熱區開始廣設快篩站，逐漸自雙北擴散到各地，各縣市將跟進設立快篩站以防堵疫情，法人估，全台需要的快篩量介於1,000萬片左右，受惠的是抗原快篩，核酸檢測（RT-PCR）受惠有限。

快篩相關廠商如泰博、寶齡、長興、亞諾法、洹藝，預期實質受惠程度最大的應為產能較大的泰博、寶齡和長興。

專家指出，解藥方面，國內新冠疫情中實質需投藥的人不多，但政府必須建立足夠解藥儲備，包括由各家醫院透過關係向國外購買的瑞德西韋。

由於國際目前缺乏在輕症／無症狀階段能壓低病毒量與抑制發炎反應的解藥，台灣的昱厚、生華科已投入開發，這兩個解藥能在新冠病情發展初期壓低病毒量，同時抑制後面可能發生的嚴重發炎反應，前者為鼻噴、後者為口服。

另一新冠解藥是逸達的MMP-12抑制劑新藥FP-025，可望治療新冠肺炎重症患者，年底前可望取得二期臨床試驗結果。