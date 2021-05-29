技術、籌碼雙優股 聚焦

台股昨（28）日因美股持續高檔震盪及取得疫苗有譜，再創反彈高點，法人認為，新光金等兼具股價站回所有均線、法人鎖碼等雙重優勢股，將是下周多頭挑戰「萬七」重要觀察指標。

凱基投顧分析，台股反彈突破月線與季線後，即使26、27日連續遭空方抵抗，但未完全回補25日留下的16,397至16,444點多方缺口，並收在12日長黑K最高點16,552點以上，技術面轉強，預期反彈仍有高點可期，上檔可望挑戰「萬七」大關，甚至11日長黑K的17,137高點。

即使昨日高點16,889點已滿足17,709點修正至15,159點的反彈係數0.618，但華南投顧董事長儲祥生觀察，盤面資金僅集中於某些強勢股，統計仍有600至700檔個股距高點有二成幅度，凸顯操作難度偏高。

台新投顧副總經理黃文清建議，台股大幅反彈後，逼近17,000點附近高檔壓力區，操作應避免過度追價，可優先關注近日隨大盤同步站回月線、季線等所有均線，且法人近期積極回補或加碼的強勢個股，後市偏向易漲難跌。

統計至昨日有359檔個股位於所有均線以上，約占兩成比重，若以法人近五日買超逾1萬張來看，包括新光金、陽明、中信金、大成鋼、國泰金、華邦電、永豐餘、日月光投控、燁輝、萬海等，主要分布於大型金控、貨櫃航運、半導體封測等族群。

國內15家金控累計前四月稅後純益達2,475億元，年增1.12倍，加上長期利率看升及高殖利率等優勢，近期已見部分外資及投信持續加碼新光金、中信金、國泰金、永豐金等，提前卡位除息行情。