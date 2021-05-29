股海自由行／NB、伺服器、成衣股 可找買點

台灣本土疫情升溫，並於5月15日啟動雙北市三級警戒，更於5月19日啟動全國三級警戒，市場不無關心疫情何時可以緩解，也擔憂疫情對台灣經濟、股市、產業的衝擊。

第一，本土疫情應在二到三個月內可獲得控制，且升至四級機率不高。第二，本土疫情對台灣經濟衝擊遠比股市大，因為在去年疫情發生前，內需型產業占台灣經濟規模比重高達50%~55%，而台股企業獲利中，內需型產業占比僅約15%~20%。第三，假設升至四級警戒，相信內需型產業與勞力密集的製造業將因停工導致顯著受創，半導體、面板、記憶體、塑化等次產業雖然產能集中台灣，惟這些產業自動化程度高，甚或屬於戰略性產業，研判停工的機率偏低。

本土疫情何時可以緩解？若參考歐美各國經驗，從防疫開始升級至確診高峰平均約耗時二到三個月，各國差別主要在於政府是否立即提升防疫措施、各國人口密集度、疫苗施打速度及是否會有變種病毒等諸多變數。

以台灣本次升級至全國三級警戒速度來看，政府算是有立即性作為，現階段台灣疫苗施打劑數雖占總人口比率不到1%，但隨著進口疫苗陸續到貨，7月也將有國產疫苗問世，預估本土疫情應在二到三個月內，即今年7~8月可獲得控制。

本土疫情升溫主要衝擊的是觀光旅遊、運輸、餐飲、零售等內需型服務業，且主要影響的是第2季至第3季經濟表現，政府與企業投資支出及企業出口動能所受衝擊應非常有限。預估疫情升溫將使台灣今年GDP增長率由原預估之4%降至3.4%，第2季GDP增長率由6.8%降至2.5%；第3季由2.0%降至1.5%；第4季維持2.5%的預估。

本土疫情對台股基本面影響將非常有限，因為內需型產業企業獲利僅占整體台股的15%~20%；若僅考慮直接衝擊的觀光、餐飲、百貨、健身房等類股，則獲利占比更僅2%。台股為出口導向型股市，基本面依賴的是歐美市場，尤其是他們對科技產品的終端需求，伴隨數位經濟持續驅動NB需求，以及經濟解封帶來各項產品報復性需求，預期整體產業補庫存動能將持續支撐台股企業獲利。

我們目前預估台股今年企業獲利將較去年成長33%，相較最近一次財報公布前預估之25%或年初預估的20%，顯示企業獲利仍維持去年4月以來的上修循環不變，有助支撐台股延續中長期多頭格局。

市場也擔憂，未來若不幸升級至第四級封城階段，是否會影響台灣出口型產業的工廠運作。

我們統計，電子零組件、電子組裝廠與成衣加工廠，它們的產能有超過九成位於海外，因此將不受停工影響，半導體、面板、記憶體、塑化等次產業雖然產能集中台灣，惟這些產業自動化程度偏高或屬於台灣戰略性產業，研判停工機率不高。若工廠人員染疫導致產能受到影響，這對已處供需吃緊的半導體、記憶體、面板等次產業來說，更強化其未來訂價權，因此停工對上述這些產業影響並非完全負面。

我們目前特別看好NB、伺服器、成衣/製鞋等次產業，因為它們的產能均位於海外，且終端需求也仰賴海外市場，基本面將完全不受本土疫情影響，應趁疫情利空尋求買點。

（作者是凱基投顧董事長）