外資買超187.22億 4檔鋼鐵股居買超前十大

台股今（28）日收16,870.86點，三大法人同步買超，尤以外資買超187.22億元最高，統計外資買超前十大中，傳產股有5檔，其中鋼鐵股占4檔，外資買超冠軍為新光金（2888），其次則是中鋼（2002），外資賣超前兩大則是航空股的華航（2610）、長榮航（2618）。

台股本周上漲568.8點，周K線連二紅，周漲幅3.49%，今日收在16,870.86點，三大法人買超261.47億元，外資買超187.22億元，投信買超39.66億元，自營商買超（合計）34.58億元。

外資今日買超前十大個股依序是新光金、中鋼、華邦電（2344）、長榮、中信金（2891）、大成鋼（2027）、燁輝（2023）、國泰金（2882）、開發金（2883）、中鴻（2014）等；外資買超前十大中，傳產股有5檔，其中鋼鐵股占4檔，1檔貨櫃股，金融股也有4檔，電子股僅有1檔。

外資買超最高個股為新光金，單日買超14.1萬張，其次是中鋼，外資單日買超42,857張，買超第三高為華邦電，外資買超38,901張；另外，萬海（2615）為外資單日買超第十一大，獲外資買超11,286張，陽明（2609）則居第十五大，外資買超7,891張。

貨櫃三雄今日強漲，長榮收在漲停96.4元，為外資單日買超個股第四大，單日買超36,033張，投信賣超789張，自營商買超4,394張，合計三大法人買超39,638張。

萬海也是收在漲停154.5元，外資買超之外，投信及自營商分別買超12張、17張，合計三大法人買超11,315張；陽明收在108元，漲幅4.85%，外資連四買，投信賣超206張，自營商買超1,577張，合計三大法人買超9,262張。

台積電（2330）今日收在590元，漲幅1.37%，外資買超9,167張，投信買超505張，連四買，自營商買超791張，合計三大法人買超10,463張。

外資今日賣超前十大個股依序是華航、長榮航、期富邦VIX（00677U）、中信關鍵半導體、群創（3481）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、旺宏（2337）、廣達（2382）、南帝（2108）等。

外資今日賣超最高個股為華航，單日賣超39,417張，今日收在18.1元，漲幅5.53%，外資連二賣，投信則是買超9,591張，連二買，自營商賣超578張，合計三大法人賣超30,404張；外資賣超亞軍則是長榮航，單日賣超24,044張，連二賣，投信買超9,853張，自營商賣超67張，合計三大法人賣超14,258張。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，展望未來台股類股快速輪動、波動加劇趨勢不會改變，整體操作難度增加，近期看好類股包括受惠疫情而熱銷的3C相關、必需性消費、紡織等，並持續看好長期受惠於遠距題材的5G、電動車及高效能運算的半導體相關產業鏈；另外，具漲價題材的Driver IC與Power IC也是值得留意的標的。