長華四可轉債應自6月18日起儘早轉換

半導體材料供應商長華*(8070)今日表示，該公司發行 國內第四次無擔保可轉換公司債(簡稱長華四)自4月19日至6月17日處於停止轉換期間，提醒投資人，應儘早於6 月18 日到7 月19 日進行轉換，可轉債收回基準日為7月19日，屆時將由本公司依當初發行的可轉債價格每張10萬元買回。

由於配合可轉債作業流程，長華*於3 月17日董事會決議通過的2020年下半年 每股現金股息1.04元，目前暫訂除息基準日為8月中旬，最快於9月初發放股 息。確切除息時程將待確認後公告。

長華*採取半年配息方式，2019 年即已完成修改公司章程授權董事會決議現金股 利分派，故此次配息將不受股東會延後召開的影響。

長華*依金管會指示停止召開原訂6月17日的股東會，後續將另經董事會決議通過，延至7月1日起至8月31日擇期召開。