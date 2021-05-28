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長科* 每股0.92元現金股息 仍訂6月15日除息交易
導線架廠長科*(6548)今日表示，儘管股東會延期，但該公司去年下半年每股現金股息0.92 元，配息時程照原訂計畫，除息基準日訂為 2021 年6月21日，預訂6月15日除息交易，最後過戶日為6月16日，現金股息發放日則訂為7月14日。
長科*已依金管會指示停止召開原訂6月7日之股東會，後續將另經董事會決議通 過，延至7月1日起至8月31日期間擇期召開。
由於長科*採取半年配息方式，2019 年即已完成修改公司章程授權董事會決議現金股息分派，此次配息將不受股東會延後召開的影響。
長科*於3月17日董事會通過之 2020 年下半年每股現金股利 0.92 元，配息時程仍照原訂計畫，除息基準日訂為2021 年6月21日，預計將6月15 日除息交易， 最後過戶日為6月16日，停止過戶期間為6月17日到21 日；現金股息發放日則訂為7月14 日。
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