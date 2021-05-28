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中信關鍵半導體ETF掛牌首日 爆出13.6萬張大量

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信關鍵半導體ETF（00891）今（28）日正式掛牌交易，市場反應熱烈，不僅股價隨大盤揚升，收盤價為15.3元，上漲1.9%，成交量高達13.6萬張，為近五年台股原型ETF第一天上市交易量中第二高，顯見投資人對台灣半導體長期前景看好。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，過去一周台股呈現緩步上漲，雖然本土疫情仍未受控，但政策面利多頻傳，使市場相對安心。首先，美國拜登總統近期可能在一項規模達6兆美元的預算案，資金運用領域將包含基礎建設、醫療保健、教育等，刺激美股上漲。其次，台灣政府的紓困特別預算及調降受影響產業的營業稅等，皆有助市場穩固信心。

張圭慧強調，半導體為科技生活的基礎，無論是疫情期間興起的遊戲熱潮，遠距辦公、線上教育等，無一不需要半導體，在疫情催動下，半導體供需吃緊的狀況持續延燒，尤其成熟製程的供需緊俏，將有可能延續至2022年，長期業績展望樂觀。

中信關鍵半導體上市第一天，除交投熱絡外，尤其值得注意的是，溢價始終控制於合理範圍，收盤時溢價僅0.46%，代表盤中流動性充足，使參與買賣的投資人交易權益獲得保障，看好台灣半導體產業長期趨勢的投資人，不妨適時低接入場。

半導體 疫情

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