台股收漲269.25點、周線連二紅 三大法人買超261.47億

台灣自5月11日起疫情突然出現爆炸性成長，連帶拖累台股5月表現，在這次來的又急又猛的疫情下，盤面如何從破天荒集體延後的股東會、除權息，及短線大減的融資、法人進出、庫藏股等幾大面向看出未來趨勢，投資人又該在6月份擬定何種策略，以上都將是本文探討的焦點。

2021-05-28 13:38