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台股收漲269.25點、周線連二紅 三大法人買超261.47億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。 報系資料照／記者許正宏攝影

台股今（28）日開高走高，權王台積電（2330）、航海王、鋼鐵人齊揚，推升大盤指數向上走高，終場以16,870.86點作收，上漲269.25點，成交量4,939.33億元；三大法人買超261.47億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超187.22億元，投信買超39.66億元，自營商買超（合計）34.58億元，其中自營商（自行買賣）買超12億元，自營商（避險）買超22.58億元。

台股今日以16,690.04點開高，盤中最高16,889.01點，貨櫃三雄的長榮（2603）、萬海（2615）漲停收盤，陽明（2609）收漲4.85%，運輸股收漲6.51%，鋼鐵股也是強勢指標，類股漲幅達6.37%，台股收在16,870.86點，本周上漲568.8點，周K線連二紅，周漲幅3.49%。

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