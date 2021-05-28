台股收漲269.25點、周線連二紅 三大法人買超261.47億
台股今（28）日開高走高，權王台積電（2330）、航海王、鋼鐵人齊揚，推升大盤指數向上走高，終場以16,870.86點作收，上漲269.25點，成交量4,939.33億元；三大法人買超261.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超187.22億元，投信買超39.66億元，自營商買超（合計）34.58億元，其中自營商（自行買賣）買超12億元，自營商（避險）買超22.58億元。
台股今日以16,690.04點開高，盤中最高16,889.01點，貨櫃三雄的長榮（2603）、萬海（2615）漲停收盤，陽明（2609）收漲4.85%，運輸股收漲6.51%，鋼鐵股也是強勢指標，類股漲幅達6.37%，台股收在16,870.86點，本周上漲568.8點，周K線連二紅，周漲幅3.49%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言