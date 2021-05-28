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護國神山率鋼鐵人、航海王力拱 台股漲269點收16,870點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為台股示意圖。聯合報系資料照
圖為台股示意圖。聯合報系資料照

台股今(28)日收盤指數16,870.86點，上漲269.25點，成交量4,939.33億元。台股本周上漲568.8點，周K線連二紅。

台股今日開高後，多數時間維持在16,800點之上，台積電（2330）在11點50分左右出現2千多張買盤，拉抬至592元，上漲10元；搭配早盤強勢的鋼鐵類股之外，午盤左右的長榮（2603）突然轉強，加以萬海（2615）亮燈漲停，航運股也同時急漲。電子股中的聯電（2303）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、友達（2409）、群創（3481）等股也呈現強勢。

分析師表示，大盤指數昨日站上短中期均線，今日開高更匯集人氣先拉抬熱門的鋼鐵、電線電纜及航運股，台積電也再度發威而大漲，將指數推升挑戰萬七點關卡，周線連兩紅後將更有利多頭收復先前失土，站上萬七點關卡。

第一金投顧表示，航運類股持續吸引市場資金，電子股則在難有族群跳出來擔當領頭羊，大致皆為個股零星表現為主，難以全面擴散，使得人氣不容易回籠，成交比重一直無法回到過往 5~6 成常態，也讓加權指數短線要再上攻難度較高，未來持續觀察族群量能變化。

操作部分，第一金投顧說，類股雖然輪漲但資金流動快速，僅航運股較有續航力，但高檔持續爆大量，追高風險還是要留意，電子股則是以個股表現，跌深反彈之後，能否再續漲則回歸到基本面，指數只要維持區間震盪,個股表現就還存在。台積電今日率領鋼鐵及航運股向上攻堅，大盤在12點分攻到16,點，上漲逾300點。

台積電 航運股

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