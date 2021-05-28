台股分析／鋼鐵人復出 法人看好因素原來是這個...

鋼鐵人復出，鋼鐵股今日占大盤成交比重一度躍增至18%，盤中多達十多檔亮燈漲停，法人認為，中鋼（2002）若能突破月線反壓，可望再往上挑戰前高，至於鋼鐵股後續，最重要的關鍵在於供給面的減少，只要碳中和政策不變，在需求持續下，報價仍將上漲。

台股今（28）日大盤，運輸股占大盤成交比重超過3成，電子股占大盤成交比重也是3成多，鋼鐵股則是大增至1成以上，早盤一度衝高到18%，盤中包括中鴻（2014）、官田鋼（2017）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、海光（2038）、新鋼（2032）、第一銅（2009）、威致（2028）等十多檔亮燈漲停，中鋼上漲超過半根停板，盤中漲幅逾6%。

證券分析師張陳浩認為，中國大陸國務院總理李克強第三次重申要打擊囤積居奇、哄抬價格，但是政策的打壓，只是讓價格不要漲太快、太大，只要碳中和政策不變，價格是壓不住的，原因在於供給面的減少，隨著供給的減少，但需求面持續，報價仍會上漲。

張陳浩說，今日鋼鐵股大漲，除了跌深，還有美國基礎建設題材的激勵，在需求持續下，鋼鐵股趨勢不變，值得留意的是龍頭股中鋼，若能順利突破月線37.24元的反壓，將有助於後續再往上挑戰前高，如果無法突破，恐將要再回來修正後再攻。

他強調，美國基礎建設題材具有宣示意義，最重要的仍是供給減少，報價上漲的趨勢，即使中國想壓價，但似乎壓不太下去，除非是放棄碳中和，因此鋼鐵股仍是看好，在布局上以籌碼穩定，具基本面的個股為優先，例如，投信法人買進的個股；至於中鋼，張陳浩表示，若有拉回，可以往下買進布局，買進價格落在季線附近的32元到35元。

台新投顧副總黃文清表示，李克強再度針對原物料價格提出警告，不希望炒作，但是鐵礦砂今年以來仍是大漲，預期原物料股仍是強勢的主流，他認為，推升今日鋼鐵股大漲的原因，一是拜登提出的基礎建設題材，另一個則是，李克強雖三度重申嚴管大宗商品囤積居奇，市場反而以價格可望續揚來解讀。

黃文清強調，鋼鐵股在基本面好，報價走高下仍將走強，但還是要留意追高風險，預期將呈現震盪走勢，建議採逢低承接的方式來操作。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，鋼鐵股面臨報價走強及中國打壓兩股力道對峙，市況仍然是看好，只是存有政策的不確定性影響，預期將會是高低區間整理的格局，低檔有撐，高檔將面臨法人調節壓力。

他表示，中鋼今日挑戰月線，加上在5月11日及12日合計套牢量約達152萬張，估計需要300億元來消化38~46元的套牢壓力，除非外資回頭大買，否則仍有高檔解套賣壓。