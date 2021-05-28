大陸紙價瘋漲 榮成水漲船高、股價鳴槍起跑

近期中國紙價大漲，龍頭玖龍紙業5月以來更是已有5次提價，造成大陸紙價大漲的原因主要是當地國廢價格攀升，並傳出有當地企業因不堪原料上漲而停產。看好大陸紙價頻頻調價，榮成（1909）可望成為受惠指標，榮成今日盤中股價來到23.85元，漲幅逾5%。

造紙業者表示，5月以來，大陸紙價已有多家大廠報價調漲，主要原因是今年1月中國在禁止廢紙進口後，各廠去年進口的廢紙庫存已消化的差不多，只能使用大陸當地廢紙當生產原料，但目前大陸可回收廢紙原料資源有限，使相關需求缺口大，進而造成「洛陽紙貴」。

造紙業者表示，由於大陸當地廢紙供不應求、價格上漲，使造紙原料成本不斷攀升，客戶普遍也擔心紙會愈來愈貴，所以對客戶漲價容易成功。

榮成董事長鄭瑛彬在致股東報告書中也指出，中國大陸2021年起禁廢令歸零，但同等級廢紙在地回收價格明顯高於進口廢紙，造成廢紙原料佔生產成本的比重明顯提升，但禁廢令落實，成本不利因素消除，榮成開始和陸廠同業在相同的成本結構下公平競爭。

鄭瑛彬也提到，大陸子公司受新冠肺炎疫情影響趨緩，預計2021年銷售數量可望較2020年銷售數量增加，再加上預期大陸廢紙原料短缺將推升生產成本及產品售價，因此預計今年的營收將較2020年營收增長。