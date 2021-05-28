鋼鐵人硬挺領軍多頭 台股早盤漲逾200點

台股今(28)日在鋼鐵及航運股領軍之下，大盤開高走高，盤中上漲超過200點。台股指數在接近10點左右攀升到16,824點，漲逾200點。

今日強勢股以鋼鐵類股漲幅7%最為兇悍，中鴻（2014）、大成鋼（2027）、第一銅（2009）等股亮燈漲停；也帶動電線電纜類股上漲逾6%，玻陶股漲幅也有6%，運輸類股則超過2%漲幅。科技股以天鈺（4961）、敦泰（3545）、面板雙虎、華邦電（2344）及彩晶（6116）等股表現較強。

分析師表示，近期資金輪動在電子與科技股之間，傳產股以航運股為主軸，紡織、鋼鐵或塑化等股則呈輪漲走勢，匯集人氣而不散。但投資人此時要追價需有資金風險意識，已持有現股操作為宜。