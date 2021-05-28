中信關鍵半導體ETF今掛牌開高走高 漲幅逾4%

中信投信為幫助投資人「金打矽算」，精準掌握急速成長的矽金礦脈，推出全台首檔高度聚焦台灣半導體產業、並結合ESG投資策略的ETF—中信關鍵半導體ETF（00891），今(28)日掛牌， 開盤價15.5元並衝高到15.57元，漲幅接近4%。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，根據Garner研究，全球半導體產值從2020年至2025年，還有逾36%的成長預期，而台灣就站在這波矽金潮的浪尖。台灣半導體供應鏈不僅全球最完整，且競爭力稱霸全球；半導體上游的IC設計，台廠全球市佔率逾20%，為全球第二大；中游晶圓代工市占率合計逾60%，全球第一大；下游封裝測試市占率約30%，也是全球第一大。

張圭慧說，半導體產業近期因為中國手機銷售下修、印度疫情影響，市場雜訊加上本土疫情延燒，導致半導體產業出現一波「校正回歸」。但另一方面，市場正逐步調升對筆電的展望。由於新興市場疫苗施打不及，疫情持續延燒，使遠距辦公、線上教育成為新興市場的剛性需求，上半年的筆電出貨量預估較去年同期增長40%，全年筆電出貨量有望出現20%的年成長，對筆電的晶片供應是半導體產業的短期利多。

長期而言，技術的突破、新應用的普及才是投資半導體的關鍵。張圭慧強調，以目前技術最新的第三代半導體(氮化鎵、碳化矽)來說，其尺寸小、效率高、散熱快等特點，為電動車、充電站、5G基地台不可或缺的零組件，據Yole預估，2019年到2025年，氮化鎵元件在手機快充等應用成長下，年均複合成長率將有95%；碳化矽在電動車、太陽能等高功率系統的應用下，年均複合成長率也有30%成長。業者表示，目前將第三代半導體商業化的困難是太貴，據估計若能實現規模經濟，價格降至目前七成或一半，將提高其攻城掠地的速率。

雖然疫情短期內難以清零，但以海外市場為主的台股，基本面依舊穩健。台股今年獲利成長預期高達36%，值得注意的是，2020年台股已經是亞洲成長力道最強的市場，去年營收成長率高達27%；也就是說，台股今年逾3成的營收成長預期，是建立在高基期的前提下，而占台股總市值比例高達4成的半導體，就是這股成長力道的主要推手之一，建議投資人不妨多加留意參與契機。

中信關鍵半導體ETF追蹤的ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數，除完整追蹤半導體上中下游供應鏈外，還將ESG納入投資篩選流程，在ESG加乘守護下，指數績效與國內類似相關科技指數比較，其績效無論今年以來、1年、2年、3年、5年，表現都相對出色。