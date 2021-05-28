電子人氣回歸？首檔半導體ETF今掛牌開紅盤

中信投信推出全台首檔高度聚焦台灣半導體產業、並結合ESG投資策略的ETF—中信關鍵半導體ETF（00891），這也是國內首檔半導體ETF，今（28）日掛牌，一開盤便以15.5元、上漲0.5元開紅盤。

中信關鍵半導體ETF追蹤ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數，目前前十大成分股依序為聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、聯詠（3034）、日月光投控（3711）、瑞昱（2379）、矽力-KY（6415）、環球晶（6488）、穩懋（3105）、南亞科（2408）。根據彭博統計2015年至今年3月底該指數每月平均漲跌幅，可見6、7月指數平均漲幅高達4%到6%；目前台股估值來到近年新低，投信法人建議投資人不妨留意入場契機。

近期匯豐、花旗、大摩等三家外資券商點名晶圓代工、IC設計權值股仍具買進價值。中信投信表示，台股目前本益比為15倍，來到近年新低，與去年5月時相當，其中，半導體族群由於獲利能見度高，預料仍具成長空間，投資人不妨留意晶圓代工、IC設計權值股並重的半導體ETF。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，受到全球AI、5G等需求拉抬，台灣由於擁有完整的半導體供應鏈而成為這波科技風潮的主要受惠國之一。目前半導體的缺貨，尤其成熟製程的供需緊俏預料將延續至2021年，甚至到2022年，使晶圓代工產業龍頭的獲利有撐。

張圭慧強調，另一個值得注意的是記憶體族群，記憶體作為半導體供應鏈的重要環節之一，也是投資人選擇半導體ETF時，不該錯過的重要成分股。無論5G、雲端服務、筆電銷售等趨勢，都將帶動記憶體需求上升，以致記憶體價格近期快速調漲；以DDR4 8G為例，4月現貨、合約報價漲幅分別上漲10%、26%，由於終端需求穩定、大廠暫無擴產計畫、庫存水位偏低的狀況下，記憶體廠的漲價潮恐怕還未結束。