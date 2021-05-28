台指期開盤上漲198點 台積期貨開漲6元

台指期今(28)日開盤16,731點，上漲198點。台積電（2330）期貨近月合約開盤587元，上漲6元。

統一期貨說，昨日外資現貨賣超123億，期貨部分減少760口，淨空單-23,354口，十大交易人與特定法人合計買進2,435口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,200之間，P/C Ratio降至1.46，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超123億，昨日早盤的台指期走勢似乎領先反應，但終場仍回到月季線之上，顯示外資不願意殺低，維持低買高賣的節奏。航運股仍為市場主流，航空類股、宅配與貨櫃航運類股持續強勢，強者恆強，尤其是過去外資持續買超的個股。台股上沖下洗，可持續擇優作長線的布局。