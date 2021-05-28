台指期開盤上漲198點 台積期貨開漲6元
台指期今(28)日開盤16,731點，上漲198點。台積電（2330）期貨近月合約開盤587元，上漲6元。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超123億，期貨部分減少760口，淨空單-23,354口，十大交易人與特定法人合計買進2,435口。週選支撐與壓力區落在16,000至17,200之間，P/C Ratio降至1.46，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨表示，昨日外資現貨賣超123億，昨日早盤的台指期走勢似乎領先反應，但終場仍回到月季線之上，顯示外資不願意殺低，維持低買高賣的節奏。航運股仍為市場主流，航空類股、宅配與貨櫃航運類股持續強勢，強者恆強，尤其是過去外資持續買超的個股。台股上沖下洗，可持續擇優作長線的布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言