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龍巖股價驚奇漲停 股民「毛毛的」：這也超前部署？

聯合新聞網 / 綜合報導
台股27日收跌，龍巖攻上漲停令股民大感意外。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股27日收跌，龍巖攻上漲停令股民大感意外。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今（27）日盤中一度跌逾200點，終場拉回至小跌42.08點作收。疫情指揮中心日前公布8月底前將有逾千萬劑疫苗抵台，受惠此行情，今天航空、觀光股逆勢反彈，華航、長榮航漲停鎖死至終場，然而最令股民驚奇的，莫過於生命服務業者龍巖也攻上漲停。

有別於大盤一路綠到底，龍巖今日開盤就漲勢凌厲，引起股民關注，到了上午近11點便攻上漲停，並持續到收盤。PTT「Stock板」網友見到龍巖股價如此強勢，加上其本業的性質，不禁聯想到近期的疫情，「這是在暗喻什麼！」、「好地獄的漲停」、「疫情有這麼誇張嗎？」、「突然感到一陣涼意」、「原來這也是超前部署！」。

有網友好奇發問龍巖的基本面是什麼？「基本面就是只要是人都會死」、「行情發動時，基本面就已經不重要了」、「股市裡情緒總是大於理性，這大概就是這波的籌碼面吧」、「知道它會漲，但不跟，心裡毛毛的」。

但有內行網友指出，龍巖的業外投資成績不差，「這家公司與其說是禮儀業，不如說是投資控股公司，業外收入還挺不錯，與其買這家的股票不如跟著這家公司買股票」。

龍巖近年投資海內外動作不斷，根據今年第一季合併財報，EPS為0.97元，年增達44.59%，基本面成長幅度大。

龍巖27日股價漲停作收。 圖擷自PCHOME股市
龍巖27日股價漲停作收。 圖擷自PCHOME股市

台股 龍巖

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